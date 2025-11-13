Премьера нового спектакля "Концерт (или Опасность для каждого). Кактусы" в LNOB
В Латвийской национальной опере и балете (LNOB) сегодня, 13 ноября, в 19:00, состоится премьера нового спектакля «Концерт (или Опасность для каждого). Кактусы».
Балет американского хореографа Джерома Роббинса «Концерт (или Опасность для каждого)» (1956) — это комическая пародия на слушателей классической музыки. Современный балет «Кактусы» шведского хореографа Александра Экмана посвящён искусствоведческой критике и праву каждого зрителя воспринимать и интерпретировать искусство так, как он сам того хочет.
«Концерт (или Опасность для каждого)» — это лёгкая и остроумная пародия на слушателей классической музыки. Действие разворачивается на концерте фортепианной музыки Фридерика Шопена, где воображение зрителей уносит их в мир грёз. Фантазии оживают, раскрывая человеческие слабости и богатство воображения. Созданный в 1956 году, этот балет до сих пор радует публику — он с улыбкой позволяет взглянуть на наши собственные милые странности.
Во второй части зрители увидят балет шведского хореографа Александра Экмана «Кактусы», который впервые был показан в Нидерландском театре танца II в 2010 году. «Почему именно кактус? У него множество поэтических значений. Он способен выживать в пустыне, живёт сотни лет, цветёт, когда этого меньше всего ждут. Он красив, немного смешон, его невозможно обнять, но и невозможно игнорировать. Кактус напоминает мне людей: мы защищаем себя “маленькими иголками”, но внутри — нежные, хрупкие и, да, часто довольно забавные. Эта работа также шутит над миром искусства — над тем, как критики и зрители пытаются определить, что “хорошо” и что “плохо”, что “правильно” и что “неправильно”. Кактусы приглашают посмеяться над этим — и, может быть, над самими собой», — рассказывает Экман.