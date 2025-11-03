Отмененный в России музыкант выступит в Риге: Вася Обломов готовит премьеру нового альбома

За 15 лет существования на сцене музыкант получил большое количество всевозможных наград, выступал на всех возможных телеканалах, крупнейших фестивалях, писал музыку и песни для кинофильмов, выпустил 6 полноценных альбомов, каждый из которых занимал первые строчки по прослушиваниям на цифровых платформах, написал множество сатирических песен по информационным поводам.