Сегодня 11:04
Женщины, трепещите! В Риге снова выступит Валерий Меладзе
В День матери, 10 мая, в Xiaomi Arēna объявлен концерт, который бесспорно порадует и вдохновит тысячи женщин! Это будет незабываемый вечер в компании Валерия Меладзе — артиста, чьи песни стали саундтреком для целых поколений. Учитывая опыт прошлых концертов, рекомендуем не откладывать покупку. Обычно билеты заканчиваются задолго до даты мероприятия.
Валерий Меладзе — один из немногих исполнителей, который на протяжении десятилетий пользуется безоговорочной любовью публики. Его концерты давно стали отдельным музыкальным феноменом: когда шоу уже завершено, тысячи людей продолжают петь его песни на улицах и в транспорте, унося с собой незабываемую атмосферу праздника. На его выступлениях царит уникальная энергетика, которую способен создать только Валерий Меладзе. Каждая песня — это история, наполненная искренними эмоциями и рассказанная уникальным голосом артиста.
Не упустите возможность услышать вживую любимые песни и лично почувствовать магию музыки Валерия Меладзе — одного из самых харизматичных и стильных артистов современной эстрады.