Женщины, трепещите! В Риге снова выступит Валерий Меладзе

Валерий Меладзе — один из немногих исполнителей, который на протяжении десятилетий пользуется безоговорочной любовью публики. Его концерты давно стали отдельным музыкальным феноменом: когда шоу уже завершено, тысячи людей продолжают петь его песни на улицах и в транспорте, унося с собой незабываемую атмосферу праздника. На его выступлениях царит уникальная энергетика, которую способен создать только Валерий Меладзе. Каждая песня — это история, наполненная искренними эмоциями и рассказанная уникальным голосом артиста.