Елгава вновь станет ледяным королевством: объявлены даты фестиваля скульптур 2026 года
7 и 8 февраля 2026 года Елгава традиционно превратится в королевство ледяных скульптур — в городе пройдет 27-й Международный фестиваль ледяных скульптур. Подготовка к мероприятию уже началась, а приём заявок от скульпторов открыт до 20 ноября.
Организаторы события — муниципальное учреждение Kultūra — отмечают, что на этот раз участники и гости фестиваля станут частью пространства, где реальность встречается с неизвестным, где игры разума обретают форму, а мгновение превращается в вечность.
Художники создают ледовые скульптуры в Елгаве (2024 год)
Более 60 ледовых объектов, показательные выступления, дуэли и обширная развлекательная программа для больших и маленьких — со 2 по 4 ...
Объединяющая тема конкурса ледяных скульптур — «Сила иллюзий». Она призвана вдохновить мастеров исследовать магию обмана восприятия — создавать произведения, в которых переплетаются истина и заблуждение, где скульптуры становятся мостом между видимым и воображаемым.
«Где проходит грань между правдой и иллюзией? Может ли искусство обмануть глаза и одновременно раскрыть глубины души? Когда лед сияет в лучах света, каждая скульптура становится загадочным ответом, приглашающим зрителей усомниться в увиденном и довериться чувствам», — говорится в описании фестиваля.
Жюри отберёт скульпторов, которые смогут воплотить свои эскизы в ледяных композициях. Работа над ними начнётся 2 февраля 2026 года, а оценить творения мастеров жители и гости Елгавы смогут 7 и 8 февраля.