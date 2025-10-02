Балетная сказка "Щелкунчик" оживет в трех городах Латвии в праздничные дни
Этой зимой в период рождественских праздников в нескольких городах Латвии выступят звезды Sofia Festival Ballet с праздничным представлением «Щелкунчик».
Балетный спектакль будет показан 25 декабря в рижском Дворце культуры VEF, 26 декабря — в Резекне на сцене GORS и 27 декабря - в даугавпилсском Дворце культуры.
Созданный более ста лет назад, один из самых популярных и любимых балетов в мире «Щелкунчик» — это красивая сказка, полная чудес, в которые так хочется верить в преддверии нового года. Эта история, вдохновленная произведением Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», стала неотъемлемой частью рождественских праздников. Она словно возвращает вас в детство, приглашает поверить в чудеса и в то, что добро и любовь всегда побеждают!
Cамую красивую рождественскую сказку представит болгарская балетная труппа Sofia Festival Ballet, которая уже много лет радует зрителей всего мира мастерством и отточенной хореографией. В состав танцевальной труппы входят одни из лучших танцоров национальных театров оперы и балета Болгарии, Норвегии, Македонии, Румынии и других стран. Sofia Festival Ballet — классическая балетная труппа, в репертуаре которой такие постановки как: «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Жизель» и др.
Билеты в продаже в сети Biļešu Serviss.