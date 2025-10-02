Балетная сказка "Щелкунчик" оживет в трех городах Латвии в праздничные дни

Созданный более ста лет назад, один из самых популярных и любимых балетов в мире «Щелкунчик» — это красивая сказка, полная чудес, в которые так хочется верить в преддверии нового года. Эта история, вдохновленная произведением Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», стала неотъемлемой частью рождественских праздников. Она словно возвращает вас в детство, приглашает поверить в чудеса и в то, что добро и любовь всегда побеждают!