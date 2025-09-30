Афиша Латвии
Сегодня 20:40
Латвийская вокальная камерная музыка оживает на сцене
11 октября в 15.00 в Белетажном зале Латвийской национальной оперы состоится первый в сезоне камерный концерт «Sasaukšanās». В программе — латвийская вокальная камерная музыка разных эпох, создающая диалог между прошлым и настоящим.
В концерте примут участие солисты Инга Шлюбовска-Канцевича, Ирма Паваре, Мартиньш Шмаукстелис и Эдгарс Ошлея, а также пианистка и художественный руководитель концерта Илзе Озолиня. Впервые прозвучит вокальный цикл Анны Вейсмане на стихи Карлиса Скалбе и триптих Артура Маската на стихи Фрица Барда. Особое внимание будет уделено творчеству Эмилса Дарзиньша в честь его 150-летия.
«Параллельно с работой в опере певцам важно совершенствовать своё мастерство и в камерной музыке. Особенно значима именно латвийская камерная музыка, ведь кто ещё будет её исполнять, если не мы, латвийские музыканты», — отмечает Илзе Озолиня.