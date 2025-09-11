Состоится сольный концерт выдающегося пианиста Даумантса Лиепиньша

О своей новой работе Александр Аврамец рассказал: «Фортепиано – мой инструмент с пяти лет. Когда я начал сочинять, писал только для него, и долгое время выйти за рамки этого было непросто. Последние пять лет я вообще не создавал сочинений для соло-фортепиано, и вернуться оказалось труднее, чем ожидал. На этот раз я не хотел усложнённого концепта или заранее выстроенной формы – я решил работать с абстрактными, чисто музыкальными идеями и частично довериться импровизации. Поэтому выбрал простое название, отражающее повествовательный, но в то же время абстрактный характер сочинения, – "Баллада"».