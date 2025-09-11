Состоится сольный концерт выдающегося пианиста Даумантса Лиепиньша
19 сентября в 19:00 в Малом дворце Межотне прозвучит сольный концерт известного пианиста Даумантса Лиепиньша. В программе – мировая премьера нового произведения «Баллада» композитора Александра Аврамеца, соната Иоганнеса Брамса, а также произведения Клода Дебюсси, Петера Васкса и других авторов.
О своей новой работе Александр Аврамец рассказал: «Фортепиано – мой инструмент с пяти лет. Когда я начал сочинять, писал только для него, и долгое время выйти за рамки этого было непросто. Последние пять лет я вообще не создавал сочинений для соло-фортепиано, и вернуться оказалось труднее, чем ожидал. На этот раз я не хотел усложнённого концепта или заранее выстроенной формы – я решил работать с абстрактными, чисто музыкальными идеями и частично довериться импровизации. Поэтому выбрал простое название, отражающее повествовательный, но в то же время абстрактный характер сочинения, – "Баллада"».
Журнал Pianist включил Даумантса Лиепиньша в список «пианистов, которых необходимо услышать». Международная известность пришла к нему после победы на конкурсе Марии Каналс в Испании, получения премии Vendome на фестивале в Вербье, а также выхода в финал престижного конкурса имени Гезы Анды в Швейцарии.
Критики отмечают, что его исполнение отличается страстностью и увлечённостью: интерпретация всегда ясна, искренна и эмоциональна. Наряду с мощными динамическими акцентами в его игре присутствуют тонкие лирические отступления и деликатные нюансы.
Билеты на концерт можно приобрести в сети Biļešu Paradīze.