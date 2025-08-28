Сказки и классика на украинском: в Риге проходят спектакли с переводом для детей-беженцев
В начале этого года в Латвии было зарегистрировано 7665 детей-беженцев из Украины в возрасте от 5 до 18 лет. Чтобы укрепить понимание латвийской культуры и театрального искусства среди украинских детей и молодежи, Латвийский театр кукол в 2025 году реализует проект, который предусматривает синхронный аудиоперевод 12 театральных постановок.
Благодаря поддержке Министерства культуры Латвийской Республики уже состоялось 6 спектаклей с переводом на украинский язык, а в новой, 82-й театральный сезон, зрителей приглашают еще на 6 постановок в специальном переводе.
Автором перевода является заслуженная украинская переводчица и журналистка Лина Мельник, которую особенно интересует история и культура Латвии, а также культурные связи между обеими странами. В последние годы при поддержке посольства Латвии в Украине она готовила информационные материалы о латвийских культурных событиях в Украине.
Проведенные спектакли в Латвийском театре кукол уже прошли с успехом, а в новом репертуаре зрителей ждут особенно популярные постановки:
- 30 августа в 11:00 – LASIS STASIS (реж. Э. Кауфелдс)
- 7 сентября в 14:00 – EMĪLS UN BERLĪNES ZĒNI (реж. Г. Шолис)
- 21 сентября в 14:00 – UN ATKAL PIFS… (Арнолдс Скутулс, Павил Шенхоф)
- 28 сентября в 14:00 – LASIS STASIS (реж. Э. Кауфелдс)
- 2 ноября в 11:00 – PELNRUŠĶĪTE (реж. Марис Користинс)
- 2 ноября в 14:00 – PELNRUŠĶĪTE (реж. Марис Користинс)
Граждане Украины могут приобрести билеты на указанные спектакли со скидкой 15%. Билеты необходимо бронировать заранее, а необходимость перевода – заявлять в администрации театра по телефону 67285418 или по электронной почте diana@lelluteatris.lv. На каждом спектакле доступно 15 мест с переводом.