На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале выступит Андрей Макаревич

Сейчас Андрей живет и работает в Израиле, где находит новые смыслы. Его концерты — это не просто выступления, а живой диалог со зрителем. В прошлом году дуэт Макаревича с Лаймой Вайкуле вызвал в "Дзинтари" бурные овации, а исполнение гимна Израиля стало трогательным моментом единения — зал встал, чтобы выразить уважение и солидарность.