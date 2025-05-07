На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале выступит Андрей Макаревич
Один из самых значимых музыкантов русскоязычной эстрады - Андрей Макаревич - вновь выйдет на сцену концертного зала "Дзинтари" 25 июля в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который пройдет с 25 по 27 июля.
Андрей Макаревич — автор и исполнитель, чье имя уже более полувека ассоциируется с честной музыкой, глубокими текстами и уникальным голосом времени. Основатель и бессменный солист группы «Машина времени», автор книг, художник, интеллектуал, он продолжает активную творческую жизнь и, несмотря на перемены и границы, остается верным себе и своей публике.
Сейчас Андрей живет и работает в Израиле, где находит новые смыслы. Его концерты — это не просто выступления, а живой диалог со зрителем. В прошлом году дуэт Макаревича с Лаймой Вайкуле вызвал в "Дзинтари" бурные овации, а исполнение гимна Израиля стало трогательным моментом единения — зал встал, чтобы выразить уважение и солидарность.
Его возвращение на сцену фестиваля в этом году — долгожданное событие как для зрителей, так и для организаторов фестиваля.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который пройдет с 25 по 27 июля 2025 года, уже в 8 раз является одним из самых ожидаемых музыкальных событий лета в Латвии. С 2015 года он объединяет артистов из разных стран и музыкальных жанров, предлагая публике насыщенную трехдневную программу живых выступлений в сопровождении оркестра. Атмосфера "Дзинтари", живой звук, профессиональная команда и теплая энергетика фестиваля делают его по-настоящему особенным.
Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2025 уже доступны в продаже в сети Biļešu Serviss. Владельцам VIP-билетов предоставляются эксклюзивные преимущества: лучшие места, отдельный вход и доступ к легендарным afterparty фестиваля. Подробности — по телефону +371 26645333.