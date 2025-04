Французский пианист Давид Фрэ возвращается в Ригу с новой программой

Широкую известность Фрэ получил после выхода документального фильма Swing, Sing and Think (2008), где режиссер Брюно Монсенжон показал процесс записи концертов Баха с Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. После этого фильма публика начала внимательно следить за творчеством Фрэ, а критики высоко оценили его работу. Die Welt называла его «примером мыслящего музыканта», The New York Times — «утонченным и элегантным», а радиостанции и фестивали стали приглашать его к сотрудничеству.