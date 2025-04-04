Французский пианист Давид Фрэ возвращается в Ригу с новой программой

К 27 годам он уже был признан одним из выдающихся исполнителей музыки Баха. При этом репертуар Фрэ — не просто перечень произведений, а отражение личного выбора. Он отдаёт предпочтение немецкой классике, уверяя, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на музыку, к которой не чувствуешь связи. В интервью BBC Music Magazine он с иронией называл себя «живым плавильным котлом», напоминая о своих еврейских, французских, чешских, польских, испанских и финских корнях. Но именно немецкие композиторы остаются его художественным центром: «Если за карьеру мне удастся исполнить всё написанное Бахом, Моцартом, Шубертом, Гайдном, Брамсом и Шуманом — я буду счастлив».