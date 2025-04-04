Французский пианист Давид Фрэ возвращается в Ригу с новой программой
«Искусство должно помогать видеть и слышать глубже. Мой метод - это 10 процентов пальцев и 90 процентов интеллекта», - про свой концерт 23 апреля в Латвийском Национальном театре говорит Давид Фрэ - пианист, которого ценят за вдумчивый подход к музыке, выразительную технику и внимательность к деталям.
Один из ярких представителей французской фортепианной школы Давид Фрэ давно известен слушателям как интерпретатор, для которого каждая нота имеет значение.
Широкую известность Фрэ получил после выхода документального фильма Swing, Sing and Think (2008), где режиссер Брюно Монсенжон показал процесс записи концертов Баха с Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. После этого фильма публика начала внимательно следить за творчеством Фрэ, а критики высоко оценили его работу. Die Welt называла его «примером мыслящего музыканта», The New York Times — «утонченным и элегантным», а радиостанции и фестивали стали приглашать его к сотрудничеству.
Фрэ начал заниматься музыкой в четыре года. В 14 он окончил консерваторию в родном Тарбе с золотой медалью сразу по трём направлениям: фортепиано, теория музыки и камерный ансамбль. Тогда же он выиграл первый конкурс и впервые выступил с симфоническим оркестром. Затем последовала учёба в Высшей национальной консерватории в Париже, которую он окончил с отличием. Среди его наставников — Жак Рувье, Дмитрий Башкиров, Пауль Бадура-Шкода и Кристоф Эшенбах. Фрэ также получил премию и стипендию от фонда Banque Populaire.
С ранних лет он стремился к сцене: до двадцати лет Фрэ давал множество концертов бесплатно, накапливая опыт и репертуар. Его талант был признан на конкурсах в Аркашоне, Хамамацу и Монреале, а после выхода первого альбома для Virgin Classics — с музыкой Баха и Булеза — его имя появилось на страницах London Times и Le Soir, где запись была названа лучшей в году.
К 27 годам он уже был признан одним из выдающихся исполнителей музыки Баха. При этом репертуар Фрэ — не просто перечень произведений, а отражение личного выбора. Он отдаёт предпочтение немецкой классике, уверяя, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на музыку, к которой не чувствуешь связи. В интервью BBC Music Magazine он с иронией называл себя «живым плавильным котлом», напоминая о своих еврейских, французских, чешских, польских, испанских и финских корнях. Но именно немецкие композиторы остаются его художественным центром: «Если за карьеру мне удастся исполнить всё написанное Бахом, Моцартом, Шубертом, Гайдном, Брамсом и Шуманом — я буду счастлив».
Фрэ выступал с ведущими оркестрами и дирижерами: с Национальным оркестром Франции под управлением Курта Мазура, по Италии гастролировал вместе со своим тестем — дирижёром Риккардо Мути, играл с филармоническими оркестрами Нью-Йорка, Лондона, Лос-Анджелеса и Монте-Карло, Concertgebouw в Амстердаме, Симфоническим оркестром Бостона, NHK в Токио, Mozarteum в Зальцбурге, Симфоническим оркестром Кливленда и многими другими. Он также выступал с Парижским оркестром под управлением Кристофа Эшенбаха и Джона Аксельрода и оркестром фестиваля Вербье под управлением Клауса Мякеля.
Критики отмечают в его исполнении утонченность, ясность формы, образность и выразительное legato. Он умеет соединять техническую точность с поэтичностью, интеллектуальный подход — с внутренней эмоциональностью. Именно это и делает его концерты особенно притягательными.
В Риге Давид Фрэ выступит с программой, в которой прозвучат сочинения, к которым он возвращается снова и снова: Крейслериана Шумана, Музыкальные моменты и Большая соната №21 Шуберта. Это произведения, в которых слышен личный голос пианиста — мягкий, вдумчивый, но всегда живой.
Гастроли организованы международной продюсерской компанией Winstag Production, OU (Wintour Group International), www.wintourgroupinternational.com.
Партнеры сезона: компании Era Esthetic и MV Group.