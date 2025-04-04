Французский пианист Давид Фрэ возвращается в Ригу с новой программой
фото: Photographer: James Bort
Один из ярких представителей французской фортепианной школы Давид Фрэ.
Афиша Латвии

Французский пианист Давид Фрэ возвращается в Ригу с новой программой

Отдел культуры и шоу-бизнеса

Otkrito.lv

«Искусство должно помогать видеть и слышать глубже. Мой метод - это 10 процентов пальцев и 90 процентов интеллекта», - про свой концерт 23 апреля в Латвийском Национальном театре говорит Давид Фрэ - пианист, которого ценят за вдумчивый подход к музыке, выразительную технику и внимательность к деталям.

Один из ярких представителей французской фортепианной школы Давид Фрэ давно известен слушателям как интерпретатор, для которого каждая нота имеет значение.

фото: Photographer: James Bort
В Риге Давид Фрэ выступит с программой, в которой прозвучат сочинения, к которым он возвращается снова и снова: Крейслериана Шумана, Музыкальные моменты и Большая соната №21 Шуберта.
В Риге Давид Фрэ выступит с программой, в которой прозвучат сочинения, к которым он возвращается снова и снова: Крейслериана Шумана, Музыкальные моменты и Большая соната №21 Шуберта.

Широкую известность Фрэ получил после выхода документального фильма Swing, Sing and Think (2008), где режиссер Брюно Монсенжон показал процесс записи концертов Баха с Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. После этого фильма публика начала внимательно следить за творчеством Фрэ, а критики высоко оценили его работу. Die Welt называла его «примером мыслящего музыканта», The New York Times — «утонченным и элегантным», а радиостанции и фестивали стали приглашать его к сотрудничеству.

Фрэ начал заниматься музыкой в четыре года. В 14 он окончил консерваторию в родном Тарбе с золотой медалью сразу по трём направлениям: фортепиано, теория музыки и камерный ансамбль. Тогда же он выиграл первый конкурс и впервые выступил с симфоническим оркестром. Затем последовала учёба в Высшей национальной консерватории в Париже, которую он окончил с отличием. Среди его наставников — Жак Рувье, Дмитрий Башкиров, Пауль Бадура-Шкода и Кристоф Эшенбах. Фрэ также получил премию и стипендию от фонда Banque Populaire.

фото: пресс-фото
Фрэ умеет соединять техническую точность с поэтичностью, интеллектуальный подход — с внутренней эмоциональностью.
Фрэ умеет соединять техническую точность с поэтичностью, интеллектуальный подход — с внутренней эмоциональностью.

С ранних лет он стремился к сцене: до двадцати лет Фрэ давал множество концертов бесплатно, накапливая опыт и репертуар. Его талант был признан на конкурсах в Аркашоне, Хамамацу и Монреале, а после выхода первого альбома для Virgin Classics — с музыкой Баха и Булеза — его имя появилось на страницах London Times и Le Soir, где запись была названа лучшей в году.

К 27 годам он уже был признан одним из выдающихся исполнителей музыки Баха. При этом репертуар Фрэ — не просто перечень произведений, а отражение личного выбора. Он отдаёт предпочтение немецкой классике, уверяя, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на музыку, к которой не чувствуешь связи. В интервью BBC Music Magazine он с иронией называл себя «живым плавильным котлом», напоминая о своих еврейских, французских, чешских, польских, испанских и финских корнях. Но именно немецкие композиторы остаются его художественным центром: «Если за карьеру мне удастся исполнить всё написанное Бахом, Моцартом, Шубертом, Гайдном, Брамсом и Шуманом — я буду счастлив».

Фрэ выступал с ведущими оркестрами и дирижерами: с Национальным оркестром Франции под управлением Курта Мазура, по Италии гастролировал вместе со своим тестем — дирижёром Риккардо Мути, играл с филармоническими оркестрами Нью-Йорка, Лондона, Лос-Анджелеса и Монте-Карло, Concertgebouw в Амстердаме, Симфоническим оркестром Бостона, NHK в Токио, Mozarteum в Зальцбурге, Симфоническим оркестром Кливленда и многими другими. Он также выступал с Парижским оркестром под управлением Кристофа Эшенбаха и Джона Аксельрода и оркестром фестиваля Вербье под управлением Клауса Мякеля.

Критики отмечают в его исполнении утонченность, ясность формы, образность и выразительное legato. Он умеет соединять техническую точность с поэтичностью, интеллектуальный подход — с внутренней эмоциональностью. Именно это и делает его концерты особенно притягательными.

В Риге Давид Фрэ выступит с программой, в которой прозвучат сочинения, к которым он возвращается снова и снова: Крейслериана Шумана, Музыкальные моменты и Большая соната №21 Шуберта. Это произведения, в которых слышен личный голос пианиста — мягкий, вдумчивый, но всегда живой.

Гастроли организованы международной продюсерской компанией Winstag Production, OU (Wintour Group International), www.wintourgroupinternational.com.

Партнеры сезона: компании Era Esthetic и MV Group.

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