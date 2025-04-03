Замок, палатки, фудкорты и музыка нон-стоп: как пройдет фестиваль FĀZE’25 в этом году

Организаторы советуют следить за новостями — скоро будут объявлены дополнительные исполнители и другие сюрпризы. "Фестиваль — это как трамплин на большую сцену для молодых артистов. Уже более четырех лет мы фокусируемся на молодых исполнителях, доказывая, что у них есть место в музыкальной индустрии Латвии!.. Но это не значит, что не будет и крупных сюрпризов, - пишут организаторы FĀZE’25. - День и ночь можно будет провести либо в легкой альтернативной и поп-фазе, либо в яркой тяжелой и урбанистической!"