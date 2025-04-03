Замок, палатки, фудкорты и музыка нон-стоп: как пройдет фестиваль FĀZE’25 в этом году
18 и 19 июля состоится фестиваль новой и популярной музыки FĀZE’25. В очередной раз он пройдет в живописной местности возле легендарного замка Зентене, в Тукумском крае.
В этом году фестиваль возвращается с еще большей энергией — с новыми музыкантами и ранее невиданными активностями. Его основой вновь станет фирменная атмосфера замка Зентене, которая соединит в себе летнее настроение, общение и свободу самовыражения.
Уже объявлены первые участники фестиваля: Pirmais Kurss, Athodi Brīnumzemē, Bukte, Daaguchii, Tepat, Effekts, Kaligo, Tante Gaida и другие.
Организаторы советуют следить за новостями — скоро будут объявлены дополнительные исполнители и другие сюрпризы. "Фестиваль — это как трамплин на большую сцену для молодых артистов. Уже более четырех лет мы фокусируемся на молодых исполнителях, доказывая, что у них есть место в музыкальной индустрии Латвии!.. Но это не значит, что не будет и крупных сюрпризов, - пишут организаторы FĀZE’25. - День и ночь можно будет провести либо в легкой альтернативной и поп-фазе, либо в яркой тяжелой и урбанистической!"
Чтобы сделать фестиваль еще более насыщенным, его "секретный ингредиент" — это живопись, поэзия, перформансы и неиссякаемый интерес к разным видам искусства.
Организаторы FĀZE’25 обещают, что в этом году будет больше аттракционов, чем когда-либо ранее, и каждый найдет что-то свое — как те, кто ищет приключений, так и те, кто хочет просто расслабиться и наблюдать за происходящим. С вечера пятницы до утра воскресенья возле фестивальной территории будет доступен палаточный городок, а также ярмарка, бары и фудкорты.