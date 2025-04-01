Объявлен дополнительный концерт Максима Галкина в Юрмале

Максим Галкин — это не просто артист, это жанр. Сравнить его можно только с ним самим, ведь каждое его выступление уникально. Он точно знает, чего хочет зритель, и всегда дает это с тонкостью и мастерством. Его шутки неизменно актуальны, а общение с залом напоминает теплую беседу с давними друзьями. Вот уже более 20-ти лет лучшая рецензия его таланта — «Все билеты проданы!»