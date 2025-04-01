Объявлен дополнительный концерт Максима Галкина в Юрмале
Объявлен дополнительный концерт Максима Галкина 8 августа в Юрмале, и это не первоапрельская шутка! Концерты шоумена по праву можно считать хорошей летней традицией. Уже несколько сезонов Галкин дает серию аншлаговых выступлений в разных городах Латвии, неизменно собирая полные залы и добавляя в гастрольный график все новые площадки.
В этом году к привычному списку добавился концерт в Елгаве, правда, билетов на него уже почти не осталось. Полностью распроданы концерты в Резекне и два концерта в Цесисе. На первое выступление в зале «Дзинтари» остались лишь считанные билеты, поэтому организаторы объявляют дополнительный концерт 8 августа. Также встретиться с артистом этим летом можно на концертах в Лиепае 6 августа, в Рое 9 августа и в Даугавпилсе 12 августа.
Максим Галкин — это не просто артист, это жанр. Сравнить его можно только с ним самим, ведь каждое его выступление уникально. Он точно знает, чего хочет зритель, и всегда дает это с тонкостью и мастерством. Его шутки неизменно актуальны, а общение с залом напоминает теплую беседу с давними друзьями. Вот уже более 20-ти лет лучшая рецензия его таланта — «Все билеты проданы!»