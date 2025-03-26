В Риге уже 6-й год подряд выступит поп-рок группа AloeVera

История группы AloeVera - это пример того, как творчество может преодолевать любые препятствия. Сейчас музыканты находятся в статусе запрещенной группы в России. Несмотря на запреты, давление и невозможность музыканты продолжают свою деятельность. AloeVera остается верной себе, своей аудитории и своим принципам, показывая, что музыка может объединять и поддерживать даже в самых сложных условиях. Сейчас группа активно и успешно выступает по всему миру.