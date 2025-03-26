В Риге уже 6-й год подряд выступит поп-рок группа AloeVera
фото: пресс-фото
Вокалистка и автор текстов Вера Мусаелян.
Афиша Латвии

В Риге уже 6-й год подряд выступит поп-рок группа AloeVera

Отдел культуры и шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Фестиваль Botānika приглашает 18 апреля в 20:00 в самый прогрессивный и творческий квартал улицы Таллинас в концертный зал Angārs (Tallinas 10) на концерт любимой рижанами группы AloeVera. Девиз коллектива - музыка, танцы, свобода!

AloeVera - это уникальный поп-рок коллектив, ставший уже культовым для многих любителей независимой музыки. Группа исполняет солнечную, сочную музыку на утонченные, ироничные, меткие тексты. В центре коллектива профессиональных музыкантов-мужчин - самобытная вокалистка и автор текстов Вера Мусаелян.

"Наша группа приезжает в Ригу уже шестой год подряд, и все эти годы мы готовились на концерты, как на свидания. Мы узнавали друг друга, привыкали. Мне очень всегда интересно, как все сложится. Рига, до встречи. Мы соскучились", - говорит солистка группы Вера Мусаелян.

История группы AloeVera - это пример того, как творчество может преодолевать любые препятствия. Сейчас музыканты находятся в статусе запрещенной группы в России. Несмотря на запреты, давление и невозможность музыканты продолжают свою деятельность. AloeVera остается верной себе, своей аудитории и своим принципам, показывая, что музыка может объединять и поддерживать даже в самых сложных условиях. Сейчас группа активно и успешно выступает по всему миру.

Состав группы:

  • Барабаны - Михаил Ендза
  • Бас - Артем Клименко
  • Гитара - Николай Алексеев
  • Вокал - Вера Мусаелян
  • Труба - Станислав Ландырев

В программе концерта прозвучат самые известные хиты разных лет, в том числе песни из последнего альбома коллектива "Сделаем вид".

Вход для детей до 10 лет бесплатный. Билеты можно приобрести в сети Ticketshop.lv.

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