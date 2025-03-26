В Риге уже 6-й год подряд выступит поп-рок группа AloeVera
Фестиваль Botānika приглашает 18 апреля в 20:00 в самый прогрессивный и творческий квартал улицы Таллинас в концертный зал Angārs (Tallinas 10) на концерт любимой рижанами группы AloeVera. Девиз коллектива - музыка, танцы, свобода!
AloeVera - это уникальный поп-рок коллектив, ставший уже культовым для многих любителей независимой музыки. Группа исполняет солнечную, сочную музыку на утонченные, ироничные, меткие тексты. В центре коллектива профессиональных музыкантов-мужчин - самобытная вокалистка и автор текстов Вера Мусаелян.
"Наша группа приезжает в Ригу уже шестой год подряд, и все эти годы мы готовились на концерты, как на свидания. Мы узнавали друг друга, привыкали. Мне очень всегда интересно, как все сложится. Рига, до встречи. Мы соскучились", - говорит солистка группы Вера Мусаелян.
История группы AloeVera - это пример того, как творчество может преодолевать любые препятствия. Сейчас музыканты находятся в статусе запрещенной группы в России. Несмотря на запреты, давление и невозможность музыканты продолжают свою деятельность. AloeVera остается верной себе, своей аудитории и своим принципам, показывая, что музыка может объединять и поддерживать даже в самых сложных условиях. Сейчас группа активно и успешно выступает по всему миру.
Состав группы:
- Барабаны - Михаил Ендза
- Бас - Артем Клименко
- Гитара - Николай Алексеев
- Вокал - Вера Мусаелян
- Труба - Станислав Ландырев
В программе концерта прозвучат самые известные хиты разных лет, в том числе песни из последнего альбома коллектива "Сделаем вид".