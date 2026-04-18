17 лет спустя: вдова Патрика Суэйзи сделала пронзительное признание о жизни после его смерти
Спустя почти 17 лет после смерти Патрика Суэйзи его вдова Лиза Ниеми (69) призналась, что до сих пор разговаривает с ним каждый день. В новом интервью она откровенно рассказала о боли утраты, одиночестве после смерти мужа и той невидимой связи, которая, по ее словам, до сих пор помогает ей жить дальше.
Вдова Патрика Суэйзи, умершего в 2009 году после борьбы с раком поджелудочной железы, призналась, что именно это внутреннее, почти духовное ощущение его присутствия помогло ей справиться с той страшной пустотой, которая появилась после потери любимого человека.
«Я по-прежнему чувствую его рядом с собой каждый день и словно слышу, что бы он сказал мне по тому или иному поводу. Это удивительно, — сказала Лиза Ниеми в интервью US Weekly. — Я разговариваю с ним, чувствую его. Я слышу его голос у себя в голове. Он дает мне советы, и я абсолютно уверена, что он рядом всякий раз, когда он мне нужен».
Лиза, которая была замужем за звездой «Грязных танцев» 34 года, сказала, что их отношения были основой всей ее взрослой жизни, и именно поэтому утрата оказалась особенно тяжелой.
«Мы с Патриком были женаты 34 года, и почти всю свою взрослую жизнь я провела рядом с ним, — объяснила она. — Остаться без этих по-настоящему значимых отношений было очень тяжело и невероятно одиноко. На самом деле я чувствовала себя гораздо более одинокой, чем тогда была готова признать».
Путь, который им пришлось пройти во время болезни, Лиза назвала настоящим «мгновенным кошмаром». У Патрика диагностировали рак поджелудочной железы четвертой стадии в январе 2008 года, и с самого начала они ясно понимали, насколько серьезна ситуация.
«Когда врач вышел из палаты, он повернулся ко мне и сказал: “Я мертвец”, — вспоминает она. — Он кое-что знал о раке поджелудочной железы... он понимал, что это почти смертный приговор».
Несмотря на страшный прогноз, супруги решили бороться до конца. «Мы пообещали друг другу, что будем сражаться с этим всем, что у нас есть», — сказала она, добавив, что оба при этом понимали, каким, скорее всего, будет исход.
После смерти Патрика в сентябре 2009 года Лизе пришлось жить с огромным горем. С тех пор она находит утешение в том, что сохраняет память о нем, окружает себя фотографиями и продолжает ощущать его присутствие в своей повседневной жизни. «О да, конечно, я это делаю. Потому что он знает, что мне все еще не все равно и как сильно мне не все равно», — сказала она о том, что продолжает с ним разговаривать.
Сейчас Лиза живет на конном ранчо во Флориде со своим вторым мужем, ювелиром Альбертом ДиПриско, за которого вышла замуж в 2014 году. Но, по ее словам, Патрик по-прежнему остается постоянной частью ее мира — уже не как источник боли, а как тихая опора и внутренний ориентир. Она также направила свой опыт в общественную деятельность, поддерживая такие организации, как Pancreatic Cancer Action Network.
Вспоминая период болезни Патрика, Лиза призналась, что тогда почти полностью забыла о себе, ухаживая за ним. «Я все держала в себе, потому что должна была быть сильной ради него. Это была самая большая битва в моей жизни», — сказала она. Даже короткие передышки, например, когда во время редкого перерыва она просто шла выбирать себе футболку, становились для нее единственной формой заботы о себе. «Я делала этого недостаточно, а должна была гораздо больше заботиться о себе и получать больше поддержки», — добавила она.