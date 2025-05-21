5 причин отказаться от растительных масел в пользу животных жиров

Растительные масла (особенно подсолнечное) при высоких температурах легко окисляются, выделяя вредные вещества — в том числе канцерогены. Это связано с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, которые нестабильны при жарке. Животные жиры, наоборот, содержат больше насыщенных жиров, устойчивых к нагреву. Они: