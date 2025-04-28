Назван точный возраст, когда курение, употребление алкоголя и нехватка физической активности начинают разрушать организм

Исследование установило, что курение связано с ухудшением психического здоровья, занятия спортом реже одного раза в неделю — с ухудшением физического здоровья, а употребление алкоголя ведет к ухудшению как психического, так и физического состояния. В исследовании отслеживали психическое и физическое здоровье нескольких сотен человек, родившихся в 1959 году, в городе Ювяскюля на юге Финляндии.