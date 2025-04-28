Назван точный возраст, когда курение, употребление алкоголя и нехватка физической активности начинают разрушать организм
Люди, которые с ранних лет злоупотребляли курением, алкоголем и вели малоподвижный образ жизни, уже после 30 лет начинают сталкиваться с проблемами психического и физического здоровья, свидетельствует новое исследование, проведенное в Финляндии.
«Наши выводы подчеркивают, насколько важно как можно раньше бороться с рискованным поведением, связанным со здоровьем, таким как курение, чрезмерное употребление алкоголя и физическая бездеятельность, чтобы предотвратить вред, который накапливается с течением времени», — заявила ведущий автор исследования доктор Тия Кекяляйнен.
Как показало исследование, проблемы со здоровьем, вызванные вредными привычками, могут проявиться уже в возрасте 36 лет. Ученые выяснили, что у людей, которые долгое время курили, употребляли алкоголь и избегали физической активности, повышается риск развития депрессии, пишет New York Post.
Исследование установило, что курение связано с ухудшением психического здоровья, занятия спортом реже одного раза в неделю — с ухудшением физического здоровья, а употребление алкоголя ведет к ухудшению как психического, так и физического состояния. В исследовании отслеживали психическое и физическое здоровье нескольких сотен человек, родившихся в 1959 году, в городе Ювяскюля на юге Финляндии.
Согласно данным исследования, к тяжело пьющим относится мужчина, который за год выпивает около 269 литров пива крепостью 5%, и женщина, употребляющая около 182 литров пива аналогичной крепости.
«Неинфекционные заболевания, такие как болезни сердца и рак, во всем мире становятся причиной почти трех четвертей всех случаев смерти, — добавила Тия Кекяляйнен. — Однако, следуя здоровому образу жизни, человек может значительно снизить риск развития этих заболеваний и уменьшить вероятность преждевременной смерти».
Хотя в исследовании подчеркивается, что «предотвращение вредного поведения в молодости и среднем возрасте имеет решающее значение для снижения будущих рисков для здоровья», Тия Кекяляйнен отметила, что позитивные изменения возможны и позже. «Никогда не поздно перейти на более здоровые привычки. Даже в среднем возрасте здоровые перемены приносят пользу», — подчеркнула она.