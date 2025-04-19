ВИДЕО: хоккеист Родриго Аболс зажигает в AHL - два гола и передача за игру

Аболс был признан первой звездой матча. В этой игре он дважды бросал по воротам и завершил матч с положительным коэффициентом полезности +1. В нынешнем сезоне AHL Аболс провел 47 матчей, в которых набрал 32 очка (15+17) и имеет отрицательный коэффициент полезности -2.

