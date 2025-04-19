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ВИДЕО: хоккеист Родриго Аболс зажигает в AHL - два гола и передача за игру
Латвийский нападающий Родриго Аболс в матче Американской хоккейной лиги (AHL) отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.
Команда Аболса, «Лихай Вэлли Фантомс» из Аллентауна, на своем льду обыграла «Кливленд Монстерс» со счетом 7:3 (2:1, 0:2, 5:0).
На шестой минуте третьего периода Аболс броском со средней дистанции вывел команду вперед — 4:3, оформив победный гол. Спустя минуту он помог закрепить преимущество, а на 13-й минуте периода забросил еще одну шайбу примерно с того же места.
Аболс был признан первой звездой матча. В этой игре он дважды бросал по воротам и завершил матч с положительным коэффициентом полезности +1. В нынешнем сезоне AHL Аболс провел 47 матчей, в которых набрал 32 очка (15+17) и имеет отрицательный коэффициент полезности -2.