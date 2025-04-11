"На арене была потрясающая атмосфера!" Хоккеист сборной Финляндии в восторге от Риги
Финский хоккеист Роберт Лейно в интервью федерации хоккея своей страны после товарищеского матча против Латвии (2:3) отметил фантастическую атмосферу на арене, которую посетили более чем 9 тысяч болельщиков.
Сборная Латвии в рамках подготовки к чемпионату мира 2025 года одержала победу над Финляндией со счетом 3:2 на Xiaomi Arena. Шайбы забросили Рихардс Букартс, Каспарс Даугавиньш и Райнерс Руллерс. Это первая победа латвийцев над финнами за 11 лет — предыдущая датируется 2014 годом (тоже 3:2).
"Мы контролировали большую часть игры, но было заметно, что нам не хватает сыгранности. В составе есть игроки, которые давно не играли. Латвия же уже провела несколько товарищеских матчей. Уверен, во второй игре мы будем значительно лучше", — сказал Лейно.
По его словам, играть при полной арене (более 9 000 зрителей) — это огромный плюс: "Атмосфера была отличной. Не могу представить лучше места для товарищеского матча". "Хорошо, что у нас такие игры. Латвия — очень сильная команда", — похвалил соперников Лейно. Год назад команды уже встречались в Риге в двух матчах — оба выиграла Финляндия с одинаковым счетом 3:2.
Изначально планировалось, что в этом году Латвия поедет в Финляндию, но финнам так понравился прием в Риге, что они решили вернуться. На ЧМ-2025 сборные снова сыграют в одной подгруппе (А) — матч состоится 17 мая. Также в группе: Швеция, Канада, Словакия, Словения, Франция и Австрия.