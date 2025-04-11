"На арене была потрясающая атмосфера!" Хоккеист сборной Финляндии в восторге от Риги

По его словам, играть при полной арене (более 9 000 зрителей) — это огромный плюс: "Атмосфера была отличной. Не могу представить лучше места для товарищеского матча". "Хорошо, что у нас такие игры. Латвия — очень сильная команда", — похвалил соперников Лейно. Год назад команды уже встречались в Риге в двух матчах — оба выиграла Финляндия с одинаковым счетом 3:2.