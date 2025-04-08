Известный латвийский спортсмен намерен войти в историю, приняв участие в легендарной гонке "Ле-Ман 24"

32-летний спортсмен недавно подписал контракт с французской командой PMS99 Yam Service для участия в чемпионате мира FIM по шоссейно-кольцевым мотогонкам на выносливость. Всего в сезоне запланировано четыре этапа, но Рожкалнс с командой выступит в двух 24-часовых гонках. Помимо латвийца, в состав вошли два французских гонщика: Уго де Кансель (бывший участник чемпионата мира в классе SSP300, занявший 3-е место в 2021 году) и Клив Рамбур (восьмилетний опыт в гонках на выносливость).