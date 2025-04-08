Известный латвийский спортсмен намерен войти в историю, приняв участие в легендарной гонке "Ле-Ман 24"
Самый быстрый шоссейный мотогонщик Латвии, трехкратный чемпион Балтии и Латвии Гарийс Рожкалнс прошел тесты перед предстоящими 24-часовыми гонками в Ле-Мане, которые стартуют 19 апреля.
32-летний спортсмен недавно подписал контракт с французской командой PMS99 Yam Service для участия в чемпионате мира FIM по шоссейно-кольцевым мотогонкам на выносливость. Всего в сезоне запланировано четыре этапа, но Рожкалнс с командой выступит в двух 24-часовых гонках. Помимо латвийца, в состав вошли два французских гонщика: Уго де Кансель (бывший участник чемпионата мира в классе SSP300, занявший 3-е место в 2021 году) и Клив Рамбур (восьмилетний опыт в гонках на выносливость).
В середине марта Рожкалнс отправился в Испанию, чтобы самостоятельно провести тренировки на своем мотоцикле перед официальными тестами в Ле-Мане. Всего он проехал на трех трассах, включая трассу Ricardo Tormo в Валенсии, где проходит этап MotoGP.
В начале апреля (1-2 апреля) во Франции состоялись официальные предсезонные тесты для всех команд, в которых участвовал и наш гонщик, впервые познакомившийся со своей командой PMS99 Yam Service.
Сейчас Гарийс находится в Латвии, завершая последние приготовления и работая над физической формой, но уже 12 апреля он вылетит во Францию. Спортсмен рассказал, что его цель — войти в историю Латвии, став первым латвийцем, финишировавшим в 24-часовой гонке в Ле-Мане.
Гонку посещают около 200 000 зрителей, а прямую трансляцию (старт 19 апреля в 16:00) будет вести канал Eurosport.