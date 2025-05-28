Секунда тишины может обернуться трагедией

Даже если кажется, что ребенок под наблюдением, короткий момент невнимательности может обернуться опасной ситуацией. Дети любопытны и быстро учатся лазать — они могут залезть на стул или стол, чтобы добраться до окна или балконных перил. Поэтому очень важно никогда не оставлять маленького ребенка одного в комнате с открытым окном или балконом. Наличие домашних животных может увеличить риск — ребенок может пойти за кошкой или собакой и незаметно попасть в опасное место.