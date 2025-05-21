Идеальные драники: простой рецепт с минимумом ингредиентов
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Картофельные блины — быстро, вкусно, по-домашнему!
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Идеальные драники: простой рецепт с минимумом ингредиентов

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Картофельные блины (драники) — сытное блюдо, которое отлично подойдет и для завтрака, и для ужина. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они особенно хороши со сметаной или соусом.

Ингредиенты:

  • Картофель — 5 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Мука — 2 ст. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по желанию
  • Масло — для жарки

Приготовление:

Очистите и натрите картофель и луковицу на мелкой терке. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте. Разогрейте масло на сковороде. Выложите массу ложкой, формируя небольшие блины. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки — по 3–4 минуты на каждую.

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