Идеальные драники: простой рецепт с минимумом ингредиентов

Очистите и натрите картофель и луковицу на мелкой терке. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте. Разогрейте масло на сковороде. Выложите массу ложкой, формируя небольшие блины. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки — по 3–4 минуты на каждую.