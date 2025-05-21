Картофельные блины — быстро, вкусно, по-домашнему!
Полезные советы
Сегодня 21:11
Идеальные драники: простой рецепт с минимумом ингредиентов
Картофельные блины (драники) — сытное блюдо, которое отлично подойдет и для завтрака, и для ужина. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они особенно хороши со сметаной или соусом.
Ингредиенты:
- Картофель — 5 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Мука — 2 ст. ложки
- Соль — по вкусу
- Перец — по желанию
- Масло — для жарки
Приготовление:
Очистите и натрите картофель и луковицу на мелкой терке. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Перемешайте. Разогрейте масло на сковороде. Выложите массу ложкой, формируя небольшие блины. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки — по 3–4 минуты на каждую.