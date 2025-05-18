Школьные прогулы ребенка - путь в суд для родителей?

Забота о ребенке включает уход за ним, надзор и право определять его место жительства. Уход за ребенком означает обеспечение его средствами к существованию — едой, одеждой, жильем, медицинским обслуживанием, а также образованием и воспитанием (обеспечение духовного и физического развития с учетом индивидуальности, способностей и интересов ребенка, подготовка к общественно полезной деятельности).