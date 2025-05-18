Школьные прогулы ребенка - путь в суд для родителей?
Проблема необоснованных прогулов школьников волнует многих родителей. Часто возникает вопрос: что грозит взрослым, если ребенок систематически не посещает занятия без уважительной причины? Может ли это стать основанием для лишения родительских прав?
Жительницу Даугавпилса по имени Дана обеспокоил вопрос: грозит ли лишение родительских прав, если ребенок регулярно прогуливает школу? Ответ на этот непростой, но важный вопрос дали специалисты Сиротского суда города, сообщает портал Gorod.lv.
«Сообщаем, что опека — это право и обязанность родителей заботиться о ребенке и его имуществе, а также представлять его в личных и имущественных отношениях.
Забота о ребенке включает уход за ним, надзор и право определять его место жительства. Уход за ребенком означает обеспечение его средствами к существованию — едой, одеждой, жильем, медицинским обслуживанием, а также образованием и воспитанием (обеспечение духовного и физического развития с учетом индивидуальности, способностей и интересов ребенка, подготовка к общественно полезной деятельности).
Надзор за ребенком означает заботу о его безопасности и предотвращение угроз со стороны третьих лиц.
Если ребенок пропускает школу без уважительной причины, и родитель не в состоянии самостоятельно устранить эту ситуацию, рекомендуем незамедлительно обратиться за поддержкой и помощью в учебное заведение, которое посещает ребенок, в Социальную службу, в Управление образования или в Сиротский суд.
Если родитель в течение длительного времени не решает проблему, например, пропусков школы, тем самым нарушая право ребенка на получение образования, он может быть привлечен к ответственности. Каждый случай рассматривается индивидуально.
Рекомендуем связаться с Сиротским судом по телефону 65476791».