Спасти авокадо: трюк, который изменит ваши завтраки навсегда
Все знают, что мякоть разрезанного авокадо быстро темнеет. А что делать, если не хочется съедать сразу целый плод? Одна из знатоков вегетарианской кухни поделилась секретным ингредиентом, который помогает сохранить свежесть авокадо после того, как вы его разрезали.
Тейша Батлер, кулинар и основатель сайта The Natural Nurturer, специализирующегося на вегетарианских рецептах, уверена, что нашла идеальный способ продлить жизнь авокадо на целую неделю.
Авокадо в последние годы стал чрезвычайно популярным продуктом, а его любовь особенно приписывают миллениалам, часто сопровождая это шуточными уколами в их адрес. Хотя потребление авокадо варьируется в зависимости от возрастной группы, с одной проблемой сталкиваются все — плод крайне быстро темнеет и портится.
По словам Батлер, "нужно смазать открытую мякоть небольшим количеством оливкового масла. Это создаст барьер между мякотью и воздухом, замедляя процесс потемнения. Для этого идеально подходит кулинарная кисточка", пишет The Express.
Этот метод рекомендуется применять на уже разрезанных плодах: оливковое масло помогает запечатать поверхность и ограничить доступ кислорода к мякоти. Кроме того, слой масла помогает сохранить влагу внутри авокадо, что уменьшает вероятность его порчи.
После того как вы смажете разрезанный авокадо оливковым маслом, его следует завернуть в пищевую пленку и убрать в герметичный контейнер в холодильник. Так он сможет оставаться свежим до недели.
Однако, если авокадо еще целый, смазывать его маслом нельзя: сначала нужно дать ему дозреть при комнатной температуре, а уже потом помещать в холодильник. В холоде авокадо действительно дольше остается свежим, но важно дождаться полного созревания: в противном случае фрукт может стать горьким, поскольку в холодильнике процесс созревания останавливается.