Спасти авокадо: трюк, который изменит ваши завтраки навсегда

Однако, если авокадо еще целый, смазывать его маслом нельзя: сначала нужно дать ему дозреть при комнатной температуре, а уже потом помещать в холодильник. В холоде авокадо действительно дольше остается свежим, но важно дождаться полного созревания: в противном случае фрукт может стать горьким, поскольку в холодильнике процесс созревания останавливается.