Используй то, что под рукой: раскрыты гениальные способы откупоривания бутылки без штопора

1. Ключ от квартиры. Если штопора нет, наверняка у вас есть обычный ключ с жестким краем. Ключ от дома — лучший вариант. "Вставьте ключ под углом сбоку в пробку и проталкивайте, насколько возможно вглубь. Затем используйте ключ как рычаг, нажимая на выступающую часть, чтобы вытолкнуть пробку", — заявляет винодел Шон Коулман. Если пробка сопротивляется, попробуйте медленно поворачивать бутылку, вращая ключ вокруг пробки.