Используй то, что под рукой: раскрыты гениальные способы откупоривания бутылки без штопора
Мало кто хочет оказаться в ситуации, когда необходимо открыть бутылку вина, но под рукой нет штопора. Но существует немало простых и эффективных способов обойтись гораздо более распространенными предметами.
1. Ключ от квартиры. Если штопора нет, наверняка у вас есть обычный ключ с жестким краем. Ключ от дома — лучший вариант. "Вставьте ключ под углом сбоку в пробку и проталкивайте, насколько возможно вглубь. Затем используйте ключ как рычаг, нажимая на выступающую часть, чтобы вытолкнуть пробку", — заявляет винодел Шон Коулман. Если пробка сопротивляется, попробуйте медленно поворачивать бутылку, вращая ключ вокруг пробки.
2. Шуруп и молоток или отвертка. Если рядом есть обычный шуруп, вкрутите его в центр пробки. Затем используйте отвертку или обратную сторону молотка, чтобы вытянуть пробку, как гвоздь. Этот способ — один из самых безопасных и эффективных после штопора.
3. Насос от велосипеда. Если у вас есть велосипедный насос с иглой, вставьте иглу между пробкой и горлышком и начинайте качать. Давление вытолкнет пробку. Однако не перекачивайте — ибо бутылка может взорваться. Обычно хватает минуты.
4. Вилка и нож. Проколите пробку острым ножом, затем просуньте его между зубцов вилки и вращайте бутылку, пока пробка не выйдет полностью.
5. Зажигалка. Нагрейте горлышко бутылки зажигалкой — воздух между вином и пробкой расширится и вытолкнет пробку. Однако будьте осторожны — пробка может выстрелить. Не направляйте бутылку на людей или хрупкие предметы. Также не обожгитесь, ибо горлышко может стать очень горячим.
Кроме того, пробку можно протолкнуть в бутылку. Для этого можно воспользоваться ложкой или любыми другими предметами, которые могут пролезть в горлышко бутылки.