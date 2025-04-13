Весна - не пора ли менять покрышки? Латвийские эксперты раскрыли один секрет

Между тем, 14% автомобилистов откладывают замену зимних шин на летние до мая, а 11% делают это к официально разрешенному сроку — 1 марта. В то же время 8% водителей признают, что круглый год ездят на зимних шинах. Число водителей, меняющих шины в апреле, увеличилось, так как в прошлом году такой ответ дали 59% автомобилистов.