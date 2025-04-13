Весна - не пора ли менять покрышки? Латвийские эксперты раскрыли один секрет
В Латвии большинство или 67% водителей меняют зимние шины на летние в апреле, показал опрос.
Между тем, 14% автомобилистов откладывают замену зимних шин на летние до мая, а 11% делают это к официально разрешенному сроку — 1 марта. В то же время 8% водителей признают, что круглый год ездят на зимних шинах. Число водителей, меняющих шины в апреле, увеличилось, так как в прошлом году такой ответ дали 59% автомобилистов.
Замену шин в апреле чаще выбирают мужчины — так ответили 70% опрошенных мужчин и 64% женщин. Мужчины также чаще (в 11% случаев) выбирают всесезонные шины, тогда как женщины делают такой выбор в 5% случаев.
Эксперты говорят, что весной погода может оставаться переменчивой, поэтому с заменой шин не стоит спешить. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс указывает, что лучше всего менять шины, когда средняя температура воздуха в течение суток держится на уровне примерно +10 градусов.