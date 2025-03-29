Как отучиться спать на животе? Лайфхаки и методы, которые действительно работают

Если ты совсем отчаянный спящий на животе — попробуй сон в футболке с карманом на спине, куда можно положить теннисный мячик или мягкий предмет. Когда ночью ты перевернешься на живот — будет дискомфорт, и тело само найдет другое положение. Главное — не переусердствуй и выбери мягкий "сигнал".