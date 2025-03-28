Выращено без антибиотиков - что означает эта маркировка на мясе?
Специалист по питанию и контент-мейкер Виктория Закаркевича регулярно включает куриное мясо в свой рацион – чаще всего на ее столе оказывается куриная грудка. Виктория с уверенностью утверждает: большинство ее клиентов тоже отдают предпочтение нежирному, богатому белком куриному мясу. Поэтому особенно важно сделать правильный выбор в магазине – то есть выбрать курицу, выращенную без антибиотиков, сообщает "Bez Tabu".
В обществе существует множество стереотипов, связанных с птицей и использованием антибиотиков. На самом деле в Латвии и в Европейском союзе производители мяса птицы тщательно заботятся о здоровье животных, создавая условия, в которых птицы не болеют. А если птицы не болеют, им просто так антибиотики не дают!
В магазинах можно найти продукцию с надписью «выращено без антибиотиков». Введение такой маркировки не является обязательным требованием, однако есть птицефермы, которые хотят подчеркнуть, что их птицы никогда не болели – и это важно иметь в виду покупателям.
Чаще всего антибиотики применяются при лечении бактериальных инфекций. Существует ряд препаратов, которые действуют как на людей, так и на животных. Однако ветеринарные врачи считают, что предприятия должны делать все возможное, чтобы птицы не болели и не нуждались в применении антибиотиков.
Мясо, продающееся в магазинах, безопасно для употребления и не содержит антибиотиков. Однако, выбирая продукт с маркировкой «без антибиотиков», мы способствуем решению глобальной проблемы – устойчивости к антибиотикам.