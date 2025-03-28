Выращено без антибиотиков - что означает эта маркировка на мясе?

В обществе существует множество стереотипов, связанных с птицей и использованием антибиотиков. На самом деле в Латвии и в Европейском союзе производители мяса птицы тщательно заботятся о здоровье животных, создавая условия, в которых птицы не болеют. А если птицы не болеют, им просто так антибиотики не дают!