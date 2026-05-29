В центре Риги ограничат движение из-за визита премьер-министра Украины
В Риге на два дня введут ограничения из-за визита Юлии Свириденко.
В связи с визитом премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Латвию с 1 по 2 июня на нескольких улицах Риги будут введены ограничения движения.

С 13:00 1 июня до 10:00 2 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на бульваре Райня у здания по адресу бульвар Райня, 5/6.

1 и 2 июня при необходимости будет ограничено или кратковременно закрыто движение транспорта, а также пешеходов, электросамокатов, велорикш и велосипедов у следующих объектов:

  • у здания на бульваре Райня, 5/6;
  • у здания на бульваре Калпака, 3;
  • у здания на улице Екаба, 11;
  • у здания на площади Пилс, 3;
  • у здания на бульваре Бривибас, 36;
  • в липовой аллее бульвара Бривибас.

Движение общественного транспорта и пешеходов у объектов, которые будут посещать представители делегации, будут регулировать по мере необходимости.

