Долг платежом красен: airBaltic начал отдавать деньги по спорному кредиту
airBaltic начала возвращать государственный кредит в 30 миллионов евро. Авиакомпания уже перечислила первый платеж, однако власти по-прежнему скрывают процентную ставку займа и ждут оценки Еврокомиссии.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic выплатила первую часть государственного займа — 6,4 миллиона евро. В Министерстве сообщения отметили, что авиакомпания выполняет взятые на себя обязательства. Государственный заем в размере 30 миллионов евро был предоставлен airBaltic для стабилизации краткосрочной ликвидности компании и обеспечения бесперебойной работы до реализации бизнес-плана.
Согласно договору, средства перечисляются авиакомпании постепенно, а возврат кредита также осуществляется поэтапно. Полностью погасить заем airBaltic должна до 31 августа этого года.
Выдачу и обслуживание кредита обеспечивает Государственная касса, а созданная Министерством сообщения рабочая группа контролирует деятельность компании и использование заемных средств.
В министерстве подчеркнули, что airBaltic продолжает выполнять рейсы по запланированной программе. Полученный заем помогает поддерживать стабильную маршрутную сеть и смягчать влияние роста цен на топливо. Одновременно компания проводит меры по стабилизации бизнеса: оценивает прибыльность маршрутов, оптимизирует мощности и гибко управляет флотом, используя как регулярные рейсы, так и услуги аренды самолетов с экипажем (ACMI).
В министерстве также напомнили, что airBaltic является важным драйвером экономики Латвии и всего Балтийского региона. Компания напрямую обеспечивает работой около 3000 сотрудников, а также создает тысячи рабочих мест в смежных отраслях.
При этом власти по-прежнему не раскрывают процентную ставку кредита, ссылаясь на требования регулирования рынка и нормы Евросоюза.
Ранее Сейм Латвии одобрил предоставление airBaltic краткосрочного займа в размере 30 миллионов евро без залога. Решение было принято 16 апреля.