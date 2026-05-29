Стакис призвал задуматься о возвращении обязательной службы во всей Европе

Для укрепления безопасности Европы необходимо увеличивать и численность личного состава европейских армий, такое мнение в интервью агентству LETA высказал депутат Европарламента Мартиньш Стакис. «Большой вопрос — где мы возьмем солдат, потому что уже сейчас в европейских армиях не хватает от 10% до 15% личного состава. Страны Балтии и Северной Европы служат примером. Там введены занятия в школах, обязательная военная служба, однако, например, в Бельгии и других странах это табуированная тема», — сказал политик.