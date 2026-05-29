Стакис призвал задуматься о возвращении обязательной службы во всей Европе
Европе срочно нужны новые солдаты, но политики боятся даже обсуждать обязательную службу. Евродепутат от Латвии Мартиньш Стакис предупреждает: армиям ЕС уже не хватает до 15% личного состава, а времени почти не осталось.
Для укрепления безопасности Европы необходимо увеличивать и численность личного состава европейских армий, такое мнение в интервью агентству LETA высказал депутат Европарламента Мартиньш Стакис. «Большой вопрос — где мы возьмем солдат, потому что уже сейчас в европейских армиях не хватает от 10% до 15% личного состава. Страны Балтии и Северной Европы служат примером. Там введены занятия в школах, обязательная военная служба, однако, например, в Бельгии и других странах это табуированная тема», — сказал политик.
Стакис считает, что если бы кто-то из политиков этих стран публично заявил, что в европейских армиях слишком мало солдат и стоит рассмотреть возможность восстановления обязательной военной службы, то такой политик стал бы «политическим трупом».
По мнению Стакиса, это вызовы, решение которых требует много времени. Политика также очень тревожит заявление США о сокращении одной бригады в Европе. По его словам, чтобы создать одну бригаду в мирное время, потребуется более десяти лет и около одного миллиарда евро — даже если страны смогут использовать, например, базы, которые оставят американцы.
Как отметил Стакис, даже если удастся использовать часть американского оборудования, Европе все равно понадобятся люди для армии, и их нужно будет обучать.
Стакис подчеркнул, что времени на укрепление безопасности почти нет. Сейчас, по его словам, Украине удается «покупать время» для Европы своими действиями на поле боя.