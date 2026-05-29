Насколько теплым будет июнь? Синоптики делают свой прогноз

В последнюю субботу мая погода будет преимущественно солнечной, на востоке страны - облачной. Местами в Латгале и на востоке Видземе пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, в Курземе при понижении температуры до 0...+2 градусов возможны заморозки на траве. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов, на востоке страны и местами на побережье температура не превысит +11...+16 градусов.