Начинаются долгожданные летние каникулы.
В Латвии
Сегодня 09:17
Ура, каникулы: заканчивается учебный год для большинства латвийских школьников
Сегодня для большинства латвийских школьников завершается 2025/2026 учебный год.
У учеников 1-8-х и 10-11-х классов учебный год завершится в пятницу, тогда как у девятиклассников - 12 июня, а у выпускников 12-х классов - 19 июня.
В начале учебного года за парты в 477 муниципальных и 76 частных учебных заведениях сели 223 696 учеников 1-12-х классов, свидетельствует обобщенная Министерством образования и науки информация.