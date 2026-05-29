Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
В пятницу сохранится ветреная погода
В пятницу в Латвии будет преобладать северо-западный, северный ветер порывами до 13-18 метров в секунду, более слабый ветер будет дуть на западе Курземе.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, местами в Латгале и Видземе пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Вечером дождь ожидается на более обширной территории на востоке страны. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов.
В Риге будет сухо и солнечно, с порывами северного, северо-западного ветра до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +13 градусов на севере до +16 градусов на юге столицы.