Сегодня в Латвии потеплеет до +20 градусов, но побережью повезет меньше.
В Латвии
Сегодня 09:01
До +20 градусов, но не везде: какой будет погода в Латвии сегодня
В Латвии сегодня будет переменчивая погода: на большей части территории воздух прогреется до +20 градусов, но у побережья останется заметно прохладнее. На востоке страны местами возможен небольшой дождь, а вечером — даже гроза.
Днем на востоке небо будет облачным, лишь местами оно прояснится, тогда как на западе количество облаков будет переменным. Начиная с послеобеденных часов, местами в восточных районах пройдет небольшой дождь, вечером локально возможна и гроза. В прибрежных районах местами сохранится туман, дымка.
Ветер продолжит дуть слабо. На большей части территории воздух прогреется до +16…+20 градусов, а у побережья будет прохладнее — температура повысится до +11…+16 градусов. В середине дня уровень ультрафиолетового излучения будет средне высоким.
В Риге погода будет облачной, после обеда небо станет чаще проясняться и выглянет солнце. Осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, а столбик термометра поднимется до +14…+16 градусов.