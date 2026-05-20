Депутат видит корень проблемы: в Латвии большие семьи вызывают удивление, а не уважение
Депутат Сейма Линда Лиепиня заявила, что в латвийском обществе многодетные семьи слишком часто вызывают удивление вместо уважения, а разговоров о поддержке семей гораздо больше, чем реальных действий.
Депутат Сейма Латвии Линда Лиепиня в эфире телеканала TV24 заявила, что латвийскому обществу не хватает уважительного и позитивного отношения к многодетным семьям. По ее словам, большие семьи слишком редко воспринимаются как пример для подражания и ценность для страны.
Лиепиня считает, что в обществе необходимо формировать «культ семьи» в хорошем смысле этого слова и чаще показывать, что семья с большим количеством детей — это повод для уважения, а не удивления.
«Насколько мы сами вообще культивируем мысль о том, что это здорово — иметь восемь или девять детей? Ведь первая реакция часто бывает: “Ты что, сумасшедший?”» — сказала депутат.
По ее мнению, такая реакция показывает, что обществу не хватает позитивных примеров и уважения к многодетным семьям.
Лиепиня подчеркнула, что одних разговоров о поддержке семей недостаточно. «Мы очень много говорим о том, что нужно делать все возможное для поддержки семей. Но что мы реально сделали?» — задалась вопросом депутат.
При этом, по ее словам, помощь семьям может быть разной и должна учитывать реальные потребности людей. Для одних важны доступные детские сады, для других — летние лагеря и возможности для отдыха детей, для третьих — семейный спорт или туристические программы. «Если кому-то помогают танцы — прекрасно. Если летом помогают лагеря или отдых у моря — отлично. Если помогает совместный спорт или семейный туризм — тоже замечательно», — отметила Лиепиня.
Главное, считает она, чтобы семьи сталкивались с пониманием и поддержкой как на уровне самоуправлений, так и со стороны государства. «Нужно просто, как говорится, взяться за руки и всем вместе делать больше, чтобы жизнь семей действительно стала лучше», — подчеркнула депутат.