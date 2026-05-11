Лиепая переводит общественный транспорт на единый стиль
На улицы Лиепаи вышли первые перекрашенные автобусы в едином стиле с городскими трамваями. В ближайшие месяцы весь общественный транспорт города постепенно перейдет на новый красно-белый дизайн и экологичные электробусы.
В Лиепае начато поэтапное внедрение единой визуальной идентичности общественного транспорта — в понедельник на улицы вышли первые перекрашенные автобусы Solaris Urbino, оформленные в соответствии с уже привычным для жителей дизайном трамваев. До 31 июля большинство автобусов будут иметь обновленный внешний вид, а в течение 16 месяцев на всех маршрутах будут курсировать транспортные средства с новым оформлением.
Постепенная визуальная адаптация существующего автопарка проводится в рамках подготовки к новому договору с перевозчиком. Важно, чтобы общественный транспорт Лиепаи как неотъемлемая часть городского образа имел единый внешний вид и помогал жителям и гостям города лучше узнавать услуги самоуправления, одновременно способствуя укреплению чувства принадлежности к городу, сообщает агентство самоуправления Liepājas sabiedriskais transports.
Хотя новый договор с перевозчиком вступит в силу 31 июля этого года, предприятие заранее начало преобразование визуального образа автопарка, чтобы обеспечить максимально быстрый переход к новым стандартам. Изменение окраски остальных автобусов будет проведено в ближайшие недели, благодаря чему к моменту начала действия нового договора большая часть транспортных средств уже получит характерную для города новую окраску. Цвета общественного транспорта Лиепаи — красный и белый: нижняя часть и передняя часть — ярко-красные, верхняя часть и боковые панели — белые.
Согласно условиям договора, в начальный период его действия автобусы не должны быть старше 12 лет. Изначально пассажирские перевозки будут осуществляться визуально обновленными автобусами существующего автопарка, однако в течение 16 месяцев после вступления договора в силу все автобусы, курсирующие по маршрутам Лиепаи, должны стать полностью новыми. Особенно значимым является тот факт, что в соответствии с требованиями Закона о публичных закупках не менее 50 % всех автобусов будут безэмиссионными транспортными средствами, то есть электробусами, что существенно снизит влияние городского транспорта на окружающую среду.