Зимней спячке конец: в Риге оживают фонтаны и наполняются бассейны в парках

В Верманском саду находится одна из гордостей Риги — старейший фонтан «Времена года». Его скульптура была изготовлена в Берлине и установлена в 1869 году. В то время это была самая роскошная декоративная скульптурная композиция такого типа в городе. Оригинал, пострадавший от вандалов, в 1972 году пришлось демонтировать. Позже скульптор Мирдза Лукажа создала копию, которую самоуправление установило в 1978 году.