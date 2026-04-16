Зимней спячке конец: в Риге оживают фонтаны и наполняются бассейны в парках
Под управлением Рижского самоуправления находятся 13 фонтанов — десять стационарных и три плавучих, переданных на обслуживание предприятию Rīgas meži. Большинство из них уже заработали в апреле и радуют посетителей. Также начали заполнять водой бассейны в центральных парках Риги — в Гризинькалнсе, Зиедоньдарзсе и на Эспланаде.
Плавучий фонтан в городском канале у Бастионной горки и фонтан в пруду усадьбы Мазюмправас начнут работать до конца недели.
В Верманском саду находится одна из гордостей Риги — старейший фонтан «Времена года». Его скульптура была изготовлена в Берлине и установлена в 1869 году. В то время это была самая роскошная декоративная скульптурная композиция такого типа в городе. Оригинал, пострадавший от вандалов, в 1972 году пришлось демонтировать. Позже скульптор Мирдза Лукажа создала копию, которую самоуправление установило в 1978 году.
Один из самых известных фонтанов Риги — «Нимфа» — находится у здания Латвийской национальной оперы. Этот фонтан, созданный скульптором Аугустсом Фолцем в 1887 году, является художественным памятником государственного значения. Его бронзовую копию в 1986 году также выполнила Мирдза Лукажа, а оригинал хранится в Рундальском дворце.
Декоративный бассейн в Гризинькалнсе у скульптуры «Лутаусис» и реконструированный бассейн в Зиедоньдарзсе в жаркие летние дни станут приятным местом отдыха и прохлады как для детей, так и для взрослых. В Зиедоньдарзсе также находится восстановленный фонтан «Лягушата», построенный одновременно с созданием самого парка.
Техническое состояние всех рижских фонтанов и качество воды в них регулярно контролируются, а измерения загрязнения проводятся как минимум раз в неделю.
В течение сезона фонтаны, расположенные в закрытых, так называемых бассейнах для брожения, регулярно очищаются. Сотрудники предприятия также оперативно реагируют на сообщения жителей о возможном загрязнении на одном из объектов.
Самоуправление призывает жителей, особенно семьи с детьми, ответственно относиться к фонтанам и бассейнам. Жителей просят не бросать в воду посторонние предметы, например песок, не позволять детям играть в тех водоемах, где заметно загрязнение, а также не пускать в фонтаны собак.