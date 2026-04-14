Новая страшилка от аналитиков: как Россия оккупирует страны Балтии за 90 дней без ввода войск
Базирующийся в Литве аналитический центр Baltic Defense Initiative (BDI), опираясь на открытые источники, предлагает мрачный сценарий: России удалось бы оккупировать страны Балтии, не вводя в них ни одного солдата. И произойти это может уже довольно скоро.
В сценарии, разработанном BDI, к 2027 году НАТО значительно ослабевает. Франция, при президентстве Марины Ле Пен, выходит из системы ядерной защиты альянса, Соединенные Штаты, истощенные после 18-месячной войны с Ираном, частично сокращают военное присутствие в Европе, в то время как Германия поддерживает в Литве недостаточно укомплектованную бригаду, демонстрируя слабую приверженность коллективной обороне. Россия этим пользуется: за 22 месяца она накапливает около 170 тысяч ударных дронов, тратя менее 0,5% от ВВП.
3 декабря 2027 года Москва начинает операцию против Литвы. Средствами радиоэлектронной борьбы нарушаются связь и навигация, ракетами и «Кинжалами» уничтожается государственное руководство и система противовоздушной обороны, а десятками тысяч беспилотников поэтапно уничтожаются энергетика, отопление, водоснабжение, запасы топлива и связь.
При зимних температурах миллионы людей остаются без базовых услуг, военные базы и городская инфраструктура систематически уничтожаются, Вильнюс превращается в руины, государство де-факто разрушается, начинается массовый поток беженцев.
НАТО формально активирует статью №5, однако из-за политических разногласий ограничивается заявлениями, санкциями и косвенной поддержкой. На 90-й день Россия выдвигает Литве, а также Латвии и Эстонии ультиматум: согласиться на введение российской «стабилизирующей администрации» на неопределенный срок или столкнуться с налетами дронов.
Аналитики BDI подчеркивают, что описанный ими сценарий не является фантазией, а представляет собой прямое продолжение уже наблюдаемых тенденций: низкая стоимость дронов-камикадзе, уязвимость энергетической и другой критической инфраструктуры, политическая разобщенность внутри НАТО и ограниченные производственные мощности Запада в сфере противовоздушной обороны.
По их оценке, главный риск для Балтии связан не столько с возможным прорывом российских танков, сколько с массовым использованием беспилотников и ракет, способных парализовать государства и вынудить их капитулировать без ввода сухопутных войск, пишет Postimees.ee.
Вывод аналитиков однозначен: если не будет резко усилена защита от дронов, укреплена защита энергетической системы и восстановлена политическая решимость к сдерживанию, уже к концу десятилетия Россия может получить инструменты для такой оккупации без вторжения.