В Одессе умер один из самых колоритных участников "Маски-шоу"
В Одессе 29 марта на 62-м году жизни скончался украинский артист и юморист Владимир Комаров, известный широкой публике как один из ярких участников популярного комедийного проекта "Маски-шоу".
По информации коллег, причиной смерти стала сердечная недостаточность. В сообщении труппы артиста называют «фантастически талантливым, харизматичным и по-настоящему добрым человеком», подчеркнув, что его уход стал большой утратой для всех, кто его знал и работал с ним.
Панихида по Владимиру Комарову состоится в среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре в Одессе.
Комаров начал свою творческую карьеру в 1980-х годах. С 1984 по 1987 год он выступал в ансамбле пантомимы и клоунады «Маски» при Одесской областной филармонии, затем работал в Киевском эстрадном театре «Шарж». В 1989 году артист вернулся в «Маски», где стал одним из самых узнаваемых участников, снимаясь в телевизионных скетчах, фильмах и выступая на сцене вплоть до 2002 года.
После ухода из коллектива он вместе с Алексеем Агопьяном создал комический дуэт «Одеколон». Позже Комаров основал музыкально-юмористическую группу «Д-ръ БрМенталь», в которой сочетал юмор с элементами рок-н-ролла и блюза.
Владимир Комаров оставил заметный след в украинской комедии и запомнился зрителям своим ярким сценическим образом и уникальным чувством юмора.