Никто даже не подозревал, чем тайно занимался король Нидерландов на протяжении 20 лет
Король Нидерландов Виллем-Александр более двадцати лет скрывал необычную деталь своей жизни — он регулярно работал вторым пилотом на пассажирских рейсах.
Монарх управлял самолетами на рейсах авиакомпании KLM. Его личность не раскрывалась — в кабине он представлялся просто как «капитан» или член экипажа. Поскольку имена Виллем и Александр довольно распространены, большинство пассажиров даже не догадывались, что летят вместе с королем.
Не каждый мировой лидер может позволить себе подобное. У многих президентов и премьер-министров существуют строгие ограничения по безопасности — некоторым даже запрещено самостоятельно водить автомобиль, не говоря уже об управлении самолетом.
В случае нидерландского монарха ситуация иная: он сумел совмещать государственные обязанности с авиацией, а также прошел необходимую подготовку.
Эта история стала настоящей сенсацией, ведь на протяжении многих лет тысячи людей летали вместе с королем, даже не подозревая об этом.