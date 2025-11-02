Пасмурное начало недели и сухие выходные: синоптики рассказали, когда погода улучшится

Во вторник небо будет преимущественно облачным, местами с прояснениями. В отдельных районах возможен небольшой дождь, при этом больше всего осадков ожидается ночью на востоке страны. Ночью и утром, главным образом на востоке, возможен туман, а во второй половине дня он может образоваться и на западе. Ветер будет слабым или умеренным, юго-западным и западным, с середины ночи постепенно сменится на южный и юго-западный. С утра у моря он усилится и станет порывистым. Ночью температура опустится до +5…+10°, днём воздух прогреется до +8…+12°.