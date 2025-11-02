Пасмурное начало недели и сухие выходные: синоптики рассказали, когда погода улучшится
Начало недели в Латвии обещает быть пасмурным и сырым, однако ближе к выходным дожди постепенно прекратятся, а небо местами прояснится. Температура днём останется в пределах +10…+13°, но ночи станут прохладнее.
Понедельник будет серым и пасмурным. Ночью дожди ожидаются в центральных и восточных районах, а днём на большей части территории пройдут небольшие осадки или морось. При слабом ветре ночью и утром местами образуется туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха ночью составит +6…+9°, днём повысится до +7…+11°.
Во вторник небо будет преимущественно облачным, местами с прояснениями. В отдельных районах возможен небольшой дождь, при этом больше всего осадков ожидается ночью на востоке страны. Ночью и утром, главным образом на востоке, возможен туман, а во второй половине дня он может образоваться и на западе. Ветер будет слабым или умеренным, юго-западным и западным, с середины ночи постепенно сменится на южный и юго-западный. С утра у моря он усилится и станет порывистым. Ночью температура опустится до +5…+10°, днём воздух прогреется до +8…+12°.
В среду сохранится преимущественно облачная погода, но днём местами возможны прояснения. Небольшой дождь прогнозируется лишь в отдельных районах. Ночью местами образуется туман, ухудшающий видимость. Ветер — слабый или умеренный, южный и юго-западный. Температура ночью составит +6…+11°, на юго-востоке страны будет немного прохладнее — +4…+6°, а днём воздух прогреется до +10…+13°.
Во второй половине недели погода станет менее дождливой — под влиянием антициклона осадки ожидаются лишь местами. Днём температура сохранится выше +10°, однако ночи станут на несколько градусов прохладнее, чем в начале недели.