Серое небо и легкая морось: прогноз погоды на воскресенье

Ночь на воскресенье будет облачной, однако местами ожидаются прояснения. Во второй половине ночи и утром на западе, а также местами в центральных районах Латвии пройдут дожди. Подует слабый или умеренный юго-восточный и южный ветер, а в отдельных восточных районах может образоваться туман. Температура воздуха опустится до +3…+8°.