Серое небо и легкая морось: прогноз погоды на воскресенье
Ночь на воскресенье в Латвии пройдёт под покровом облаков, местами с дождём и туманом. Днём погода останется серой и влажной, температура воздуха повысится до +11°, а в Риге ожидается морось и слабый южный ветер.
Ночь на воскресенье будет облачной, однако местами ожидаются прояснения. Во второй половине ночи и утром на западе, а также местами в центральных районах Латвии пройдут дожди. Подует слабый или умеренный юго-восточный и южный ветер, а в отдельных восточных районах может образоваться туман. Температура воздуха опустится до +3…+8°.
В столице облаков также будет много, утром возможен небольшой дождь или морось. Будет преобладать слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер. Температура воздуха ночью составит +6…+7°. Днём сохранится облачная погода, небольшой дождь или морось ожидаются главным образом на севере страны. Во второй половине дня местами в западных и центральных районах Латвии начнёт образовываться туман. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха повысится до +6…+11°.
В Риге день будет серым, местами возможен небольшой дождь или морось. Сохранится преимущественно слабый южный ветер, температура воздуха составит +8…+10°.