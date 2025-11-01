Первый день ноября в Латвии будет пасмурным
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Первый день ноября в Латвии будет пасмурным

Отдел новостей

LETA

В субботу на большей части территории страны ожидается облачная погода, местами выглянет солнце, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Небольшой дождь ожидается только на востоке Латвии. Будет дуть слабый ветер, в утренние часы местами сохранится туман. Максимальная температура воздуха составит +8…+11 градусов.

В Риге небо в основном будет облачным, временами - с прояснениями. Утром возможен небольшой дождь, а температура воздуха в столице не превысит +10 градусов.

Темы

Прогноз погоды

