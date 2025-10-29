В Латвии
Сегодня 09:04
Днем солнце прогреет воздух до +11 градусов
В среду в Латвии под солнечными лучами воздух прогреется до +7…+11 градусов, прогнозируют синоптики.
Начиная с запада облачность постепенно сократится. В большинстве районов ожидаются осадки - в основном, небольшой кратковременный дождь. Ветер - юго-западный от слабого до умеренного.
В Риге существенных осадков не ожидается, местами будет светить солнце, ветер прогнозируется юго-западного направления, от слабого до умеренного. Температура воздуха достигнет +10 градусов.