Днем солнце прогреет воздух до +11 градусов
В среду в Латвии под солнечными лучами воздух прогреется до +7…+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Начиная с запада облачность постепенно сократится. В большинстве районов ожидаются осадки - в основном, небольшой кратковременный дождь. Ветер - юго-западный от слабого до умеренного.

В Риге существенных осадков не ожидается, местами будет светить солнце, ветер прогнозируется юго-западного направления, от слабого до умеренного. Температура воздуха достигнет +10 градусов.

