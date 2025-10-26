От дождей к солнцу: синоптики обещают улучшение погоды к выходным
Начало недели в Латвии будет дождливым и пасмурным, но ближе к выходным синоптики обещают передышку: осадки прекратятся, небо прояснится, а воздух станет по-осеннему свежим. Правда, тепла ждать не стоит — столбики термометров днём едва поднимутся до +8°.
В понедельник небо будет покрыто облаками, однако местами на западе ожидаются прояснения. И ночью, и днём на большей части территории прогнозируются дожди, причём на востоке они будут более интенсивными. Подует слабый или умеренный ветер южного направления. Температура воздуха ночью понизится до +3…+6°, а днём постепенно повысится до +6…+9°.
Во вторник и среду погода останется облачной, но местами, при прояснениях, выглянет солнце. На значительной части территории страны ожидаются осадки. При слабом или умеренном южном ветре в отдельных районах образуется туман, ухудшающий видимость. Ночью воздух остынет до +2…+7°, а днём потеплеет до +5…+10°.
Во второй половине недели дневная температура сохранится в пределах +6…+11°, однако ночи станут на несколько градусов прохладнее, чем в начале недели. В выходные осадки прекратятся, ожидается относительно сухая погода. Ночи будут по-осеннему прохладными, а дневная температура не превысит +8°.