От дождей к солнцу: синоптики обещают улучшение погоды к выходным

В понедельник небо будет покрыто облаками, однако местами на западе ожидаются прояснения. И ночью, и днём на большей части территории прогнозируются дожди, причём на востоке они будут более интенсивными. Подует слабый или умеренный ветер южного направления. Температура воздуха ночью понизится до +3…+6°, а днём постепенно повысится до +6…+9°.