Конец октября принесет сплошные дожди, а ноябрь в Латвии ожидается более теплым, чем обычно

В субботу, 25 октября, небо будет затянуто плотной облачностью, ожидается дождь, причем в западной и центральной частях страны он будет продолжительным, местами и сильным - количество осадков может достигнуть 30 миллиметров. Столица также окажется под влиянием сильного дождя. Температура воздуха ночью и днем составит +8...+12 градусов.