В пятницу ожидается тепло и кратковременные дожди

Небо затянут облака, сквозь которые местами выглянет солнце. Утром в некоторых районах страны пройдут небольшие дожди, а во второй половине дня и вечером, начиная с юга, кратковременный дождь пройдет в большинстве районов Латвии. Температура поднимется до +10...+15 градусов при слабом или умеренном ветре с юго-востока.