В Латвии
Сегодня 09:05
В пятницу ожидается тепло и кратковременные дожди
В пятницу температура воздуха в Латвии может достигнуть +15 градусов, а во второй половине дня во многих местах пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Небо затянут облака, сквозь которые местами выглянет солнце. Утром в некоторых районах страны пройдут небольшие дожди, а во второй половине дня и вечером, начиная с юга, кратковременный дождь пройдет в большинстве районов Латвии. Температура поднимется до +10...+15 градусов при слабом или умеренном ветре с юго-востока.
В Риге погода будет преимущественно облачной, дождь ожидается во второй половине дня и вечером. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +14...+15 градусов.