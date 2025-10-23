Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
В пятницу потеплеет до +15 градусов
Пятница будет самым теплым днем недели, во многих районах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Облака будут закрывать небо как ночью, так и днем, местами возможны прояснения. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Ночью в отдельных районах страны ожидается туман. Температура воздуха составит +5...+10 градусов. Днем во многих районах Латвии пройдет кратковременный дождь, потеплеет до +10...+15 градусов.
В последний день рабочей недели в Риге будет в основном облачно, возможен кратковременный дождь преимущественно во второй половине дня. Температура воздуха составит +9 градусов ночью и +14 градусов днем.