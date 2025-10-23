В пятницу потеплеет до +15 градусов

Облака будут закрывать небо как ночью, так и днем, местами возможны прояснения. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Ночью в отдельных районах страны ожидается туман. Температура воздуха составит +5...+10 градусов. Днем во многих районах Латвии пройдет кратковременный дождь, потеплеет до +10...+15 градусов.