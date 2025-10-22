Иллюстративное фото.
Сегодня 18:02
Пасмурный четверг: в Латвии - осадки и прохлада
В четверг в Латвии ожидается пасмурная и дождливая погода: осадки возможны в течение суток, а температура воздуха останется прохладной.
В четверг местами в Латвии пройдут дожди, прогнозируют синоптики. Осадки возможны как ночью, так и днем. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, днем - +6…+11 градусов.
В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода, будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +9 градусов днем.