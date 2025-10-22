Пасмурный четверг: в Латвии - осадки и прохлада

В четверг местами в Латвии пройдут дожди, прогнозируют синоптики. Осадки возможны как ночью, так и днем. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, днем - +6…+11 градусов.