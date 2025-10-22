Синоптики предупреждают: на этих выходных возможны сильные дожди и туман

В четверг небо затянут облака, временами будет идти дождь, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха не превысит +6...+11 градусов. В пятницу столбик термометра местами может подняться до +14 градусов, а самой теплой ночью недели станет ночь на субботу, когда температура не опустится ниже +7...+11 градусов.